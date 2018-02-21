Боевики продолжают нарушать Минск, погиб боец ВСУ - штаб

Двое военнослужащих получили ранения

С начала суток 21 февраля боевики в Донбассе совершили 13 обстрелов позиций ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, российско-оккупационные войска использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения - артиллерийские системы и минометы.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП боевики вели огонь по позициям сил АТО у Троицкого. Минометы калибра 82-мм захватчики применили вблизи Новоалександровки и Катериновки. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. Из стрелкового оружия террористы провоцировали украинских защитников Зайцево.

На Донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного, что на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки.

Сначала суток зафиксировано 13 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников получили ранения", - говорится в сводке.

19 февраля в Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб один военный, еще двое получили ранения и боевые травмы. Кроме того, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое бойцов ВСУ.

20 февраля в зоне АТО также погиб боец ВСУ.

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