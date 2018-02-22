Россия отправила в Донбасс очередной "путинский конвой"

Это уже 74-я колонна, отправленная из РФ на временно оккупированные территории Донбасса

Страна-агрессор РФ отправила на временно оккупированную территорию Донбасса 74-й "путинский гумконвой". Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Согласно сообщению, 22 февраля автомобили должны были покинуть Донской спасательный центр и отправиться на восток Украины.

Отмечается, что колонна проследует на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган.

В России заявили, что автомобили перевозят более 430 тонн груза.

2 ноября 2017 года временно поверенный в делах США Гарри Камиан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что грузовики с неизвестным содержимым, которые Россия отправляет в оккупированный Донбасс, являются доказательством того, что Кремль причастен к продолжающемуся конфликту на востоке Украины.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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