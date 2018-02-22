Россия отправила в Донбасс очередной "путинский конвой"
Страна-агрессор РФ отправила на временно оккупированную территорию Донбасса 74-й "путинский гумконвой". Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Согласно сообщению, 22 февраля автомобили должны были покинуть Донской спасательный центр и отправиться на восток Украины.
Отмечается, что колонна проследует на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган.
В России заявили, что автомобили перевозят более 430 тонн груза.
2 ноября 2017 года временно поверенный в делах США Гарри Камиан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что грузовики с неизвестным содержимым, которые Россия отправляет в оккупированный Донбасс, являются доказательством того, что Кремль причастен к продолжающемуся конфликту на востоке Украины.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Читайте также: Вооруженные боевики запретили ОБСЕ проверить путинский гумконвой
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:16
-
16:39
-
15:47
-
15:25
-
15:49
Новости партнеров
- 160599
- 74556
- 29784
- 28063
- 19747