Дело Бузины: в суде Киева идет подготовительное заседание

В прокуратуре столицы отметили, что сегодня в суд не пришла потерпевшая, жена Олеся Бузины

В Шевченковском райсуде Киева продолжается подготовительное заседание по делу об убийстве публициста Олеся Бузины. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На сегодняшнем заседании присутствовали прокурор Шаповалов, мать Бузины, обвиняемые Медведько и Полищук и их защитники. В суд не пришла потерпевшая, жена Бузины, но ее представитель сообщил, что она просила рассматривать дело в ее отсутствие", - отметила Максимец.

По состоянию на 12:30 суд зачитал жалобы стороны защиты и предоставил слово представителю потерпевшей.

Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил. По подозрению в убийстве в июле 2015 года были задержаны двое киевлян - Андрей Медведько и Денис Полищук. Досудебное следствие в деле продолжается.

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