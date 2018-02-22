В Киеве оперуполномоченного полиции задержали за взятку
Сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного одного из районных управлений полиции Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Старший лейтенант полиции требовал $2000 от жителя Киева за непривлечение к уголовной ответственности за кражу автомобиля. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником части неправомерной выгоды в размере $700", - говорится в сообщении.
Полицейскому сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (получение взятки) УК.
16 февраля 2018 года в Днепропетровской области начальника отделения полиции и заместителя председателя райгосадминистрации задержали по подозрению в получении взятки.
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