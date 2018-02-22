"ИхТамНет": кураторы Кремля отправили в Донбасс 200 наемников

Разведка штаба АТО сообщает, что российских наемников разместили на полигоне Восточный, который находится вблизи населенного пункта Мануйловка

Около 200 российских военных прибыли во временно оккупированный Донбасс. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"Кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров", - отметили в штабе АТО.

По информации разведки штаба АТО, представителей регулярных воинских формирований страны-агрессора РФ разместили на полигоне Восточный, что вблизи населенного пункта Мануйловка в Донецкой области.

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22 февраля страна-агрессор РФ отправила на временно оккупированную территорию Донбасса 74-й "путинский гумконвой".

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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