"ИхТамНет": кураторы Кремля отправили в Донбасс 200 наемников
Около 200 российских военных прибыли во временно оккупированный Донбасс. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.
"Кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров", - отметили в штабе АТО.
По информации разведки штаба АТО, представителей регулярных воинских формирований страны-агрессора РФ разместили на полигоне Восточный, что вблизи населенного пункта Мануйловка в Донецкой области.
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22 февраля страна-агрессор РФ отправила на временно оккупированную территорию Донбасса 74-й "путинский гумконвой".
ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.
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