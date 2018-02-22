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"ИхТамНет": кураторы Кремля отправили в Донбасс 200 наемников

22.02.2018 14:15
Разведка штаба АТО сообщает, что российских наемников разместили на полигоне Восточный, который находится вблизи населенного пункта Мануйловка
"ИхТамНет": кураторы Кремля отправили в Донбасс 200 наемников

Около 200 российских военных прибыли во временно оккупированный Донбасс. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"Кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров", - отметили в штабе АТО.

По информации разведки штаба АТО, представителей регулярных воинских формирований страны-агрессора РФ разместили на полигоне Восточный, что вблизи населенного пункта Мануйловка в Донецкой области.

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22 февраля страна-агрессор РФ отправила на временно оккупированную территорию Донбасса 74-й "путинский гумконвой".

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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