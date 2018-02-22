Личные убийцы Путина: обнародованы данные 26 наемников Вагнера

СБУ сообщает, что обнародованные волонтерами InformNapalm данные наемников, их должности и личные номера идентичны имеющейся в Службе информации

Волонтеры международного сообщества InformNapalm совместно с командой проекта "Ихтамнет_м0209" и Ukrainian Cyber Alliance провели разведывательную работу и обнародовали личные данные 26 наемников (25 танкистов и одного начальника службы горючего и смазочных материалов) российской частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает сайт InformNapalm.org.

Некоторые из этих наемников имеют ведомственные награды за боевые действия в Донбассе, в том числе за танковые бои под Луганским аэропортом, подписанные лично президентом России Владимиром Путиным. В спектр задач вагнеровцев входило и устранение полевых командиров боевиков, проявивших самодеятельность. Тяжелое вооружение и технику они напрямую получают с баз хранения МО России. От понятия "кадровый военнослужащий РФ" их отделяет только формулировка в контракте и размер денежного довольствия, а также то, что официальной Москве от них легче отказаться.

В Службе безопасности Украины подтвердили достоверность приведенной информации в отношении членов так называемой ЧВК Вагнера. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"СБУ сообщает, что обнародованные данные наемников, их должности и личные номера идентичны имеющейся в Службе информации", - отметила Гитлянская.

Приводим список 25 танкистов ЧВК "Вагнера":

Чабанов Артем Сергеевич, 03.01.1991 года рождения, из города Воронеж, личный номер М-1994, по нашим данным является механиком-водителем танковой роты ЧВК "Вагнера". В 2009 году проходил службу в танковой учебке в/ч 07008 (г.Владимир), а в 2009-2010 служил в в/ч 09332 (7-я оккупационная военная база РФ в Грузии). Женат, имеет 3 детей. В соцсети VK скрывается под именем "Артём Артемьев";

Скицан Юрий Юрьевич, 28 сентября 1983 года рождения, личный номер М-1038, по нашим данным был начальником службы ГСМ в ЧВК "Вагнера". Вероятно, принимал участие в боевых действиях в Донбассе;

Дашкин Рушат Раисович, 24.08.1980, г. Салават, республика Башкирия, личный номер М-2269, проходил по спискам как механик-водитель танковой роты ЧВК "Вагнера". Данные о нем также фигурировали в докладе СБУ;

Конограй Семен Анатольевич, 22.10.1984 г.р., г. Краснодар, личный номер М-0604, командир танка танковой роты ЧВК "Вагнера". Женат, двое детей. Интересно, что его братья - Иларион и Антон Конограй являются кадровыми офицерами ВС РФ;

Столбцов Валерий Васильевич, 06.04.1961, г. Краснодар, личный номер М-1876, инструктор по подготовке танковых экипажей ЧВК "Вагнера". Воевал в Афганистане;

Гореславец Андрей Владимирович, 28.05.1964, г. Ставрополь, личный номер М-0977, командир танка танковой роты ЧВК "Вагнера". Сын - Владимир, 24.05.1992 (или 1991), также пошел на службу в ЧВК "Вагнера".

Гореславец Владимир Андреевич, 24.05.1991 (1992), г. Ставрополь, личный номер М-2203, механик-водитель танковой роты ЧВК "Вагнера";

Тарпаков Роберт Петрович, 01.03.1961, с. Чемал Чемальского района республики Алтай, личный номер М-2237, начальник бронетанковой службы вооружения и техники ЧВК "Вагнера". Как минимум до марта 2010 года - военнослужащий военного комиссариата Чемальского района республики Алтай (источник). Возможно, воевал в Донбассе;

Сапунов Алексей Валентинович, 16.12.1986, г. Тольятти, личный номер М-2089, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера";

Светкин Егор Владимирович, 20.03.1986, г. Тольятти, личный номер М-0823, механик-водитель танковой роты ЧВК "Вагнера". В соцсетях под псевдо: "Гоша Валин";

Шакиров Ринат Зинурович, 24.07.1977, личный номер М-0824, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". Возможно, судим;

Есалиев Мурат Хайдарович, 09.02.1989, г. Астрахань, личный номер М-2234, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". Участвовал в аннексии Крыма в составе ВС РФ. По состоянию на май 2015 года года проходил службу по контракту;Кошатко Николай Витальевич, 16.02.1995, г. Благовещенск, личный номер М-2044, механик-водитель танковой роты ЧВК "Вагнера;

Зинченко Святослав Викторович, 16.08.1988, г. Москва, личный номер М-0817, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". Срочную службу в период с 2009 по 2010 год служил в 22-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ РФ;

Титов Владимир Владимирович, 17.12.1970, г. Калининград, личный номер М-0807, командир танковой роты ЧВК "Вагнера";

Потынга Богдан Сергеевич, 17.08.1993 г.р., станица Медведовская Краснодарского края, личный номер М-1388, механик-водитель танковой роты ЧВК "Вагнера";

Желяско Владимир Валерьевич, 12.05.1974 г.р., г. Ковров, личный номер М-1712, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера";

Чемирис Андрей Петрович, 13.04.1983 г.р., АР Крым, личный номер М-2288, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера";

Янинов Алексей Сергеевич, 08.10.1988, г. Горно-Алтайск, личный номер М-1555, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". Неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (источник, источник);

Машков Владимир Сергеевич, 06.04.1985 г.р., сел. Октябрьское Воронежской области, личный номер М-0811, механик-водитель танковой роты ЧВК "Вагнера";

Авдиенко Дмитрий Павлович, 05.03.1985 г.р., г. Курган, личный номер М-0602, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". Награжден медалью "За отвагу", удостоверение подписано лично В.Путиным;

Плахов Михаил Геннадьевич, 07.05.1974, г. Фокино Приморского края, личный номер М-0815, командир взвода-танка танковой роты ЧВК "Вагнера";

Коряга Петр Александрович, 16.10.1983 г.р., г. Владивосток, личный номер М-0868, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". Участвовал в боях в Донбассе;

Гурьев Виталий Анатольевич, 23.11.1977 г.р., г. Анапа, личный номер М-0809, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера";

Братья-близнецы: Жданов Кирилл Викторович, 21.10.1988 г.р., г. Абинск Краснодарского края, личный номер М-0821, наводчик танковой роты ЧВК "Вагнера". И Жданов Сергей Викторович, 21.10.1988 г.р., г. Абинск Краснодарского края, личный номер М-0819, командир танка танковой роты ЧВК "Вагнера". Оба в 2010 году окончили Казанское высшее танковое командное училище (КВТККУ). В соцсети периодически репостят видео про танковые бои.

Подробнее о каждом из боевиков читайте здесь.

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Справка: Кремль использует ЧВК "Вагнера" как элемент гибридной войны России в Украине, Сирии, а в ближайшей перспективе, возможно, и на Балканах. Под вывеской ЧВК собраны интернациональные наемники, но основой этой структуры являются отставные российские военнослужащие, строго выполняющие приказы российского командования.

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