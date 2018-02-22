Самоубийство студентки в Киеве: поиски тела приостановлены

Из-за сильного снижения температуры, которое угрожает здоровью и жизни спасателей, поиски тела 19-летней девушки приостановлены

Спасатели приостановили поиски тела 19-летней Мукаддас Насырлаевой, которая предположительно покончила с собой, прыгнув с моста Патона, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как поясняется, причина приостановки поисков - понижение температуры, начало ледохода на Днепре, обмерзание автоматов на водолазном снаряжении. Такие условия создают угрозу для здоровья и жизни водолазов-спасателей, уточняют в ГСЧС.

Поиски тела будут восстановлены после повышения температуры.

Сообщается также, что на данный момент спасатели обследовали 316,7 га акватории Днепра.

19 февраля девушка покончила с собой, прыгнув с моста Патона. Она была студенткой Национального медуниверситета им. Богомольца из Туркменистана.

По словам ее адвоката, Насырлаева не смогла продлить действие визы по вине руководства университета, которое, возможно, ожидало от нее взятку за решение этого вопроса.

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