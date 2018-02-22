В Чернигове СБУ задержала антиукраинского интернет-агитатора
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в распространении антиукраинской агитации в социальных сетях в Чернигове. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Спецслужба установила, что житель Чернигова создал в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществлял администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
По предварительной информации, в созданные им интернет-объединения входило более 20 тыс участников.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что подозреваемый размещал на страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризировал деятельность террористических организаций ДНР/ЛНР, распространял информацию для дискредитации Вооруженных Сил Украины.
Во время обыска по месту жительства администратора сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
Фото: ssu.gov.ua
Проверяется информация о связях агитатора с представителями российских спецслужб и боевиками ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, который распространял антиукраинскую пропаганду в одной из соцсетей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости партнеров
- 163094
- 75626
- 54623
- 53256
- 39828