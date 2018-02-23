Сутки на фронте: один украинский военный погиб, один ранен

Российские наемники 19 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ из запрещенного минскими договоренностями оружия, в результате чего один украинский военный погиб, один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.



"За минувшие сутки, враг провел 19 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был ранен", - говорится в сообщении.



По информации штаба, на луганском направлении фронта огневая активность боевиков была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Неподалеку Луганского и Троицкого террористы применили 120-ти и 82-мм минометы и арсенал пехотного вооружения. У Катериновки и Крымского был зафиксирован минный разрыв. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции ВСУ возле Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - у Гладосово и Лозового.



Российские наемники применили вооружение БМП и стрелковое оружие по защитникам Новоалександровки.



На донецком направлении марионеточные войска РФ вели огонь из минометов различных калибров по позициям украинских военных вблизи Новотроицкого и Песков.



Вчера, 22 февраля разведка сообщила, что около 200 российских военных прибыли во временно оккупированный Донбасс.



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