СБУ: Поджог Венгерского центра курировали спецслужбы РФ

По словам Кононенко, Общество венгерской культуры Закарпатья было избрано объектом поражения российскими спецслужбами еще в декабре 2017 года

Иностранцев, которые подожгли Венгерский культурный центр в Ужгороде, курировали российские спецслужбы. Об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы раскрыли это преступление по горячим следам и установили двоих исполнителей. Мы подтверждаем информацию о том, что это были два иностранца, которые являются членами радикальной партий одной из стран ЕС", - сказал он.

По словам Кононенко, Общество венгерской культуры Закарпатья было избрано объектом поражения российскими спецслужбами еще в декабре 2017 года.

"Именно тогда представители российских спецслужб начали искать исполнителей на территории Украины. Именно тогда мы задокументировали попытку гражданина РФ Давида Пономарева подобрать в Украине исполнителей этого преступления", - отметил замглавы СБУ.

"Пономарев известен нам с 2015 года, когда он искал исполнителей среди граждан Украины для того, чтобы совершить теракт в Николаеве. Тогда мы задержали трех его подельников, граждан Украины, которые привлечены к уголовной ответственности. На День Конституции Пономарев по заданию спецслужб РФ готовил диверсию. СБУ удалось предотвратить подрыв в этот день ракетного крейсера "Украина", - добавил он.

Для теракта в Центре венгерской культуры граждан Украины завербовать не удалось, поэтому был задействован резервный вариант с иностранцами. "Их личности установлены. По международным процедурам мы будем привлекать злоумышленников к уголовной ответственности", - отметил Кононенко.

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Утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил провокацию, заявив, что в здание организации был брошен коктейль Молотова.

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