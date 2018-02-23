В санаторий Одессы ворвались люди с арматурой: фото

Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб

Примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались сегодня около 07:00 в одесский санаторий Лермонтовский. Об этом сообщает Думская.

Они захватили административное здание и не пускали работников на работу.

"Захватчиками" руководит представитель государственного предприятия (санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и Укрпрофздравница, - ред.), который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту", - говорит адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации Лермонтовского.





Полиция начала уголовное производство по факту захвата административного корпуса санатория.





Как сообщили в ГУ Нацполиции случившееся квалифицировали по статье 356 Уголовного кодекса (Самоуправство).

Сейчас здравница разблокирована. Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб: выбитые двери и замки.

"Полиция не вмешивается в хозяйственный конфликт, но в то же время не даст нарушать общественный порядок и действовать нецивилизованными силовыми методами, кому бы то ни было", - заявил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

1 ноября в Одессе загорелся двухэтажный заброшенный корпус санатория Красные зори.

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