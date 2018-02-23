Провокаторы планировали поджог румынских школ в Украине - СБУ

В СБУ заявили, что российские спецслужбы хотели организовать провокации в Черновицкой области

Организатор поджога венгерского культурного центра планировал также поджог двух румынских школ на Буковине, но СБУ предупредила провокацию. Об этом сообщил журналистам на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, было установлено, что Пономарев, который курировал поджог венгерского культурного центра, планирует организовать провокации в Черновицкой области. "Исполнителям, которые установлены СБУ, перечислен из России аванс за поджог двух румынских школ на Буковине. Эту провокацию также удалось предупредить", - заявил он.

Одновременно, по его словам, российские спецслужбы планировали организовать в Ужгороде фейковое мероприятие для разжигания межнациональной розни в Закарпатской области. "Мы получили информацию, что Россия заказала подрывную акцию под видом публичных слушаний на тему "Соблюдение национально-культурных прав венгров в Закарпатье в контексте седьмой статьи закона об образовании", - пояснил он.

Кононенко подчеркнул, что во время этого мероприятия должны были прозвучать призывы к отделению Закарпатской области из-за якобы ущемлений прав венгров украинской властью. Установлена координатор акции - представитель известной общественной организации и исполнитель акции Глава благотворительного фонда в Киеве. "На первом этапе организаторы планировали привлечь представителей реальных объединений венгров, но получили отказ. Им пришлось обратиться к обычному найму, что нами также задокументировано", - сказал он.

4 февраля 2018 года неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

Сегодня в СБУ заявили, что иностранцев, которые подожгли Венгерский культурный центр в Ужгороде, курировали российские спецслужбы.

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