Под Одессой заблокирована контрабанда товаров военного назначения

По данным СБУ, местный коммерсант пронес на борт самолета вне таможенного контроля несколько авиационных агрегатов военного назначения

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку контрабанды товаров военного назначения в одну из стран Южной Африки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что местный коммерсант пронес на борт самолета вне таможенного контроля несколько авиационных агрегатов военного назначения.

Во время проверки сотрудники спецслужбы задокументировали отсутствие разрешения Государственной службы экспортного контроля на осуществление международных отправлений товаров.

Следователи Управления СБУ в Одесской области открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Продолжаются следственные действия для установления происхождения товаров военного назначения и установления всех причастных к сделке лиц.

Фото: ssu.gov.ua

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