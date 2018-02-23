На пункте пропуска Майорск выявили перевозчиков-нарушителей: фото

В Нацполиции подчеркнули, что есть группы перевозчиков, которые организовали нелегальную схему перевозок

Вблизи контрольно-пропускного пункта Майорск в Бахмутском районе было выявлено 13 перевозчиков-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По фактам нарушений были составлены административные материалы по ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

По словам представителя управления взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции Донецкой облгосадминистрации Максима Замашнюка, такая необходимость возникла в связи с многочисленными жалобами жителей.





"Мы фиксируем обращения о вопиющих фактах непрозрачной организации продвижения автомобильной очереди, поступления информации о том, что неизвестные лица осуществляют пропуск транспортных средств в этой очереди за денежные средства. Требуют средства от водителей, пересекающих линию разграничения. Есть и группы перевозчиков, которые организовали нелегальную схему перевозок", - отметил Замашнюк.





В рамках проверки информации было выявлено 13 перевозчиков, которые работали с нарушениями установленных законом правил перевозки пассажиров. Все они привлечены к административной ответственности.

В полиции уточнили, что им придется заплатить штраф, который измеряется в десятках тысяч гривен.

С целью регулирования дорожного движения Службой автомобильных дорог на этом участке дороги дополнительно установлены дорожные знаки.

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