СБУ отчиталась о разоблачении хакерской группировки в Днепре

Спецслужба проверяет информацию об организации кибератаки "на заказ" спецслужб РФ

В СБУ заявляют, что разоблачили в Днепре хакерскую группировку, которая якобы осуществляла кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, правоохранители задокументировали, что трое жителей Днепра несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона.

В СБУ утверждают, что хакеры получили незаконный доступ к административной панели серверов, заблокировали работу автоматизированной системы управления технологическими процессами и похитили ее программные коды.

Для сокрытия следов кибератаки злоумышленники якобы удалили системные файлы серверов, что, по данным спецслужбы, привело к прекращению работы "сломанного" телекоммуникационного оборудования.

В СБУ заявили, что проверяют также информацию об организации кибератаки "на заказ" спецслужб РФ.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, которое, по их мнению, использовалось для совершения кибератаки.

Открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК.

Ранее США официально обвинили Россию в кибератаке вируса NotPetya, который в прошлом году заразил правительственные и частные компьютеры в Украине и распространился по миру.

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