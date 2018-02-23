Взрыв у Эспрессо: Мосийчук сообщил о задержании организаторов

В Нацполиции и СБУ отказались пока предоставлять комментарии о задержании нескольких подозреваемых в организации взрыва возле телеканала Эспрессо

Правоохранители задержали несколько человек по подозрению в организации взрыва у телеканала Эспрессо в октябре 2017 года. Об этом сообщил пострадавший при взрыве народный депутат Игорь Мосийчук, сообщает Украинская правда.

"Мне известно, что задержанные лица, организовавшие взрыв. Часть из них на оккупированной территории, один в Ичкерии, другие под контролем правоохранительных органов", - сказал Мосийчук, отметив, что знает эту информацию непосредственно от правоохранителей.

Он добавил, что знает контактные данные этих людей. "Один из них точно, а возможно, и два, прибыл в Украину из оккупированной территории", - уточнил Мосийчук.

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"Два дня назад я общался со следователем, и он мне сказал, что готовится вручение подозрения, это будет сделано в ближайшее время. Я так понимаю, что подозрения вручат заочно", - сказал Мосийчук.

По его словам, заказчики взрыва пока неизвестны.

"Известно лишь, что исполнители теракта находились на постоянной связи с абонентом в РФ. Установить личность этого абонента сейчас невозможно. Есть все обоснованные подозрения, что это мог быть офицер спецслужб РФ. Потому что в России телефонные карточки продаются по документам, а оказалось, что лицо было, а на самом деле ее нет. То есть документы были подставные ", - отметил Мосийчук.

Он рассказал, что сейчас его адвокат готовит ходатайство об аресте имущества подозреваемых.

"Следователь сказал, что арест имущества возможен после объявления подозрения. Мы это собираемся сделать в ближайшее время, поэтому пусть адвокат подает", - сказал Мосийчук.

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Он также добавил, что в раскрытии злоумышленников существенную роль сыграла Национальная полиция.



Спикер Нацполиции Ярослав Тракало не подтвердил сегодня LIGA.net информацию о задержаниях, уточнив, что этим производством занимается СБУ.

В пресс-службе СБУ отказались LIGA.net предоставлять информацию в телефонном режиме. "Отправляйте официальный запрос", - объяснили они.

25 октября в результате взрыва в Киеве около телеканала Эспрессо пострадали пять человек. Один из них скончался от полученных ранений. Открыто уголовное дело по статье 258 УК - террористический акт. Один человек погиб, четверо получили ранения.

Среди пострадавших - Мосийчук, политолог Виталий Бала, женщина, которая проходила мимо, и сотрудник городской полиции.

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