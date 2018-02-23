СБУ: на взятке задержан один из руководителей Одесской таможни

Чиновник якобы наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей за беспрепятственное таможенное оформление грузов

В СБУ заявляют, что разоблачили на взятке руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что чиновник якобы наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей за беспрепятственное таможенное оформление грузов, поступающих в Украину через морской порт.

По данным СБУ, к коррупционной схеме чиновник привлек работников других подразделений таможни и посредников.

"Оперативники спецслужбы задокументировали два факта передачи чиновнику неправомерной выгоды в размере 1300 долларов США", - сказано в сообщении.

В спецслужбе сообщили, что задержали в рабочем кабинете руководителя, работника таможни и посредника при получении очередной взятки в размере $1350.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК. Готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления.

Вчера СБУ задержала командира одной из воинских частей в Хмельницкой области и его заместителя по подозрению в получении взяток

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.