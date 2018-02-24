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Боевики накрыли ВСУ из артиллерии: повреждено имущество жителей

24.02.2018 00:09
По информации штаба АТО, марионеточные силы РФ применили артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм
Боевики накрыли ВСУ из артиллерии: повреждено имущество жителей
Иллюстративное фото: пресс-служба штаба АТО

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ на фронте в Донбассе из артиллерии калибра 122 и 152 мм, которая запрещена минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"На луганском направлении, около 21:00 противник обстрелял позиции сил АТО с запрещенного минского договоренностями вооружения - артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Штаб отмечает, что, по предварительной информации, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское и взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

Также сказано, что марионеточные силы РФ применили артиллерийские системы калибра 152-мм в районе населенного пункта Подлесное.

Командование уточняет информацию о последствиях обстрелов.

Боевики гибридной армии РФ с начала суток 23 февраля три раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. По информации штаба АТО, при обстрелах, которые сегодня произошли только на луганском направлении, террористы применяли 82-мм минометы, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди военных нет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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