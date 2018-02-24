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У жителя Николаевской области обнаружили арсенал боеприпасов

24.02.2018 20:11
48-летний мужчина сообщил, что является ветераном боевых действий в Донбассе
У жителя Николаевской области обнаружили арсенал боеприпасов
Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

В Николаевской области правоохранители обнаружили у демобилизованного участника боевых действий в Донбассе арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Согласно сообщению, получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители обнаружили одной из комнат дома в Первомайске у 48-летнего мужчины сумку с 205 патронами калибра 5,45 мм, гранатой РГД-4, двумя сигнальными ракетами и пластидом.

С его слов известно, что он  был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и проходил службу в зоне АТО.

"Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сказано в сообщении.

Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.

Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

По факту обнаружения боеприпасов следователи начали уголовное производство по статье о незаконном обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ветерану грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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