У жителя Николаевской области обнаружили арсенал боеприпасов
В Николаевской области правоохранители обнаружили у демобилизованного участника боевых действий в Донбассе арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Согласно сообщению, получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители обнаружили одной из комнат дома в Первомайске у 48-летнего мужчины сумку с 205 патронами калибра 5,45 мм, гранатой РГД-4, двумя сигнальными ракетами и пластидом.
С его слов известно, что он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и проходил службу в зоне АТО.
"Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сказано в сообщении.
Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.
Фото: пресс-служба полиции Николаевской области
По факту обнаружения боеприпасов следователи начали уголовное производство по статье о незаконном обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ветерану грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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