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В Харькове без отопления остались более 600 жилых домов

25.02.2018 10:33
По состоянию на 7:00 25 февраля, без теплоснабжения остаются 144 объекта
В Харькове без отопления остались более 600 жилых домов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Харькове 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города остались без отопления из-за аварий на теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, в Немышлянском районе города 24 февраля произошло два порыва трубы магистральной теплосети, повторная авария случилась 25 февраля ночью.

"Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 7:00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта - 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы ", - сообщили в ДержНС.

Ремонтные работы выполняют аварийные бригады КП Харьковские тепловые сети и Жилкомсервис.

Согласно данным Гидрометцентра, в Харькове сегодня, 25 февраля, 14-16 градусов мороза. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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