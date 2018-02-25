Полиция раскрыла канал поставок амфетамина из Макеевки

Опасное вещество переправляли преимущественно почтовыми отправлениями

В Донецкой области полиция раскрыла схему поставок амфетамина из временно оккупированной Макеевки на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Информацию о поставках из Макеевки правоохранители получили в сентябре прошлого года. Опасное вещество переправляли преимущественно почтовыми отправлениями.

Как выяснила полиция, поставками занималась жительница Маккевки 1982 года рождения. Клиентов она искала в сети. Дальше - договаривалась о продаже и отправляла наркотик по почте. Из рук в руки она передавала свой "товар" только в качестве исключения. Во время очередной такой передачи женщина была задержана.

Фото: пресс-служба полиции

Сотрудничать со следствем подозреваемая отказывается. Полиция проводит оперативные действия и обыски.

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