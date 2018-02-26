В воскресенье, 25 февраля, в Донбассе один военнослужащий погиб и еще один получил ранения

В прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Еще один военный получил ранения.



Всего за сутки боевики пять раз прицельно обстреливали позиции ВСУ. На луганском направлении в районе Зайцево они выпустили семь мин калибром 82-мм. Из гранатометов стреляли около Крымского и Новолуганского.



На донецком направлении боевики применили 82-мм миноменты около Водяного на Приазовье, а со стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ около шахты Бутовка.

22 февраля погиб один военный и один получил ранения.

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