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Сутки в Донбассе: погиб украинский военный

26.02.2018 06:19
В воскресенье, 25 февраля, в Донбассе один военнослужащий погиб и еще один получил ранения
Сутки в Донбассе: погиб украинский военный
Скриншот видео

В прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. 

Еще один военный получил ранения.

Всего за сутки боевики пять раз прицельно обстреливали позиции ВСУ. На луганском направлении в районе Зайцево они выпустили семь мин калибром 82-мм. Из гранатометов стреляли около Крымского и Новолуганского.

На донецком направлении боевики применили 82-мм миноменты около Водяного на Приазовье, а со стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ около шахты Бутовка. 

22 февраля погиб один военный и один получил ранения. 

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