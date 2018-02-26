Сутки в Донбассе: погиб украинский военный
В прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Еще один военный получил ранения.
Всего за сутки боевики пять раз прицельно обстреливали позиции ВСУ. На луганском направлении в районе Зайцево они выпустили семь мин калибром 82-мм. Из гранатометов стреляли около Крымского и Новолуганского.
На донецком направлении боевики применили 82-мм миноменты около Водяного на Приазовье, а со стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ около шахты Бутовка.
22 февраля погиб один военный и один получил ранения.
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