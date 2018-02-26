Авария в Харькове: без тепла остаются десятки жилых домов
В результате аварии в Харькове без тепла остаются 35 жилых домов. Об этом сегодня на заседании ГСЧС по аварийной ситуации в Харькове заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
По его словам, ремонтные бригады столкнулись с трудностями при попытке возобновить теплоснабжение, осложнялась ситуация низкой температурой воздуха.
"Сначала прорыв на основной линии, потом ремонт - и прорыв снова на основной линии. Потом задействована резервная линия - снова прорыв на резервной линии. Потом в ночь с пятницы на субботу произошло в два, в три, в пять часов снова аварийные ситуации. С понижением температуры практически не удается возобновить подачу теплоносителя", - сказал он.
В воскресенье, 25 февраля, в Харьков была направлена оперативная группа для ликвидации аварии, разворачивания временных пунктов обогрева. "Сейчас по резервной линии запущены теплоносители. У нас остались 35 пока домов без отопления", - сообщил он, отметив, что ремонтные работы по основной линии продолжаются.
25 февраля 2018 года в Харькове 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города оставались без отопления из-за аварий на теплосети.
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