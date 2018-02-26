Территорию санатория "Затока" под Одессой вернули государству

Суд признал незаконным присвоение 53 домиков санатория на побережье Черного моря частным лицом

В Одесской области прокуратура вернула государству имущество санатория "Затока" площадью почти 2,5 тыс кв м. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Одесский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Белгород-Днестровской местной прокуратуры, которым требовали истребовать здания и сооружения санатория "Затока" на площади почти 2500 кв м, расположенных на побережье Черного моря.

"Основанием иска стало незаконное выбывание из собственности государства спорного имущества, а именно 53 домиков, которые предприятие оформило в частную собственность на основании судебных решений... В августе 2017 суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска местной прокуратуры. Прокуратура области обжаловала это решение в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

Теперь решение суда вступило в законную силу, а ответчик обязан вернуть имущество санатория в собственность государства.

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