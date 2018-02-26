В Крыму оккупанты отвезли участников Pussy Riot в наркодиспансер

Причина задержания участников панк-группы Pussy Riot до сих пор неизвестна

Участников женской панк-группы Pussy Riot Марию Алехину, Александру Софееву и Ольгу Борисову увезли на медицинское освидетельствование в наркодиспансер во временно оккупированном Симферополе. Об этом Медиазоне сообщил адвокат Эмиль Курбединов, который по инициативе правозащитников Открытой России представляет интересы задержанных.

Алехина и Софеева пока остаются в диспансере, а Борисову вместе с адвокатом везут в отдел полиции.

Причина задержания участников Pussy Riot до сих пор неизвестна.

20 декабря 2017 года в Москве у здания Федеральной службы безопасности задержали участницу Алехину, которая развернула баннер с надписью "С днем ​​рождения, палачи" .

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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