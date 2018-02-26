Прокуратура: Инспектор отдела ГПСУ разоблачен во взятке в $8 тыс

Во время задержания деньги изъяты

Военными прокурорами Центрального региона в Сумской области по подозрению в получении $8 тыс задержан инспектор отдела пограничной службы "Шалыгино" Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Установлено, что военнослужащий, используя дружеские отношения со следователем Глуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Сумской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $8 тыс за содействие в закрытии уголовного производства по ч.1 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), производством которого занимался указанный следователь", - сказано в сообщении.

Во время задержания деньги изъяты.

Фото: gp.gov.ua

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ задержали на взятке заместителя начальника и инспектора одного из международных пунктов пропуска в Ровенской области.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.