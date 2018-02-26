В Донбассе боевики обстреляли населенный пункт: фото
Российские наемники обстреляли окрестности населенного пункта Подлесное Луганской области. 152 мм снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Как рассказал офицер артиллерийского подразделения, насчитали 12 воронок, по предварительной информации, от 152-мм снарядов. Один из них попал в дом.
Вследствие попадания снаряда частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна.
Фото: facebook.com/ato.news
Огонь велся ориентировочно из временно оккупированного Первомайска.
Никто из местного населения не пострадал.
В зоне боевых действий в Донбассе в воскресенье, 25 февраля, вследствие обстрела со стороны подконтрольных Кремлю боевиков погиб 20-летний военнослужащий ВСУ.
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