В Донбассе боевики из Седово сделали закрытую зону у моря - ОБСЕ
Боевики террористической организации ДНР выдвинули новые требования и не пустили патруль миссии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный Седово, что в 106 километрах к югу от Донецка на берегу Азовского моря. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.
"25 февраля вооруженный член ДНР на северо-западном въезде в Седово не разрешил патрулю миссии проехать дальше, ссылаясь на "строгие приказы" не пропускать в населенный пункт никого, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб", - отметили в пресс-службе.
24 февраля боевики в пункте пропуска Изварино, ссылаясь на "приказы" других наемников террористической организации ЛНР, сообщили патрулю миссии, что наблюдатели не могут приближаться к пункту пропуска ближе, чем на пять километров.
"Через 20 минут патруль СММ покинул этот район", - уточнили в пресс-службе.
20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:44
-
08:00
-
16:50
-
16:23
-
16:17
Новости партнеров
- 68513
- 65639
- 29648
- 28907
- 24702