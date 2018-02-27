В Ужгороде вновь подожгли офис венгерской организации: фото

Предыдущий случай поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья произошел 4 февраля 2018 года

В Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, неизвестные подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС). Это уже вторая попытка поджога данного венгерского центра, сообщает местное издание Mukachevo.net.

По информации пресс-службы полиции Закарпатской области, в 03:00 спасатели сообщили правоохранителям о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в областном центре.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога), предусмотренное наказание - от трех до пятнадцати лет тюремного заключения.

"В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Фото: zk.npu.gov.ua

Местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что выгорело около 25 кв. м офиса, а пожару предшествовал взрыв у здания КМКС. Предполагается, что это был коктейль Молотова, брошенный в окно.

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Предыдущий случай поджога офиса венгерской организации в Ужгороде произошел рано утром 4 февраля 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно здания, бросив бутылку с зажигательной смесью, вследствие чего произошло задымление.

21 февраля глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что офис КМКС пытались поджечь граждане Польши - члены пророссийской праворадикальной организации Фаланга.

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