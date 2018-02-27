СМИ сообщают об избиении человека охраной медуниверситета в Киеве

В программе Слідство.Інфо якобы избитого мужчину называют журналистом, который снимал фильм о забастовке в НМУ

Слідство.Інфо заявляет, что охранники Национального медицинского университета им. Богомольца жестоко избили мужчину. На место выезжала полиция. Об этом сообщается в Facebook программы.

"Жестоко избили журналиста Олега Яценко, который снимал документальный фильм о "забастовке" в медуниверситете Богомольца", - сказано в сообщении.

При этом в Слідство.Інфо ссылаются на слова "студентки Екатерины Павловской", которая утверждает, что Яценко спросил у охраны одного из закрытых корпусов вуза, как попасть в университет и почему нет занятий, после чего "охрана затянула его в помещение через окно и начала бить ногами".

"По требованию активистов и студентов прекратить избиение - закрыла окно шторами. Даже прибытия экипажа полиции не остановило издевательства, Яценко продолжали безжалостно бить. Парня продержали в помещении около 40 минут, забрали все документы и раздавили очки", - говорится в сообщении.

При этом на видео, размещенном пользователем Facebook по имени Ульяна Ковальчук, "журналист Яценко" называет забастовку "псевдо-забастовкой" и призывает полицию разблокировать учебные корпуса вуза.

В киевской полиции корреспонденту LIGA.net подтвердили, что выезжали на место события. "Была там следственно-оперативная группа. Всех участников опросили, взяли пояснения, все первоочередные следственные действия завершены", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Корреспондент LIGA.net также поинтересовался у Слідство.Інфо, в каком издании работает Яценко и снял ли он побои. В редакции программы не смогли ответить на этот вопрос. На уточняющий вопрос о том, на каком основании редакция называет этого человека журналистом, там ответили: "Потому что он снимал документальный фильм в качестве журналиста".

20 февраля Минздрав отстранил Амосову. В министерстве заявили, что якобы по ее вине студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова, в свою очередь, обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что отдельные чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.

26 февраля 2018 года в НМУ объявил забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздравоохранения в независимость и самоуправление НМУ".

В заявлении университета также говорится, что Минздрав заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. В Министерстве это отрицают и заявляют, что университет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что администрация Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца сорвала учебный процесс в вузе, организовав "по директиве" забастовку.

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