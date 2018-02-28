СБУ: В Киеве легализовывали причастных к терроризму

Спецслужба провела обыски "в лаборатории по изготовлению фальшивых документов" в Киеве

В СБУ заявили, что заблокировали в Киеве деятельность организаторов незаконной схемы легализации в нашей стране иностранцев, в частности причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там рассказали, что злоумышленники подыскивали желающих без законных оснований получить украинское гражданство. Они якобы обеспечивали "клиентов" поддельными паспортами граждан Украины - жителей АР Крым с целью дальнейшего получения последними биометрических паспортов.

В СБУ отметили, что во время обысков "в лаборатории по изготовлению фальшивых документов" оперативники спецслужбы обнаружили "дата-штампы" о пересечении границ ЕС, миграционные карты одной из стран СНГ, визы арабских государств. Также изъяты штампы Государственной миграционной службы, паспорта граждан Украины - жителей АР Крым, справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц, а также другие материалы и оборудование, которые использовались в противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) УК. Решается вопрос об объявлении пяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других участников преступной группировки и представителей международных террористических и экстремистских организаций, которые воспользовались ее "услугами", - сказано в сообщении.

Ранее в СБУ заявили, что с начала года спецслужбы РФ пытались провести в Украине 12 акций, их планы зафиксированы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.