Убийство Веремия: обвиняемый Крысин с защитником в суд не явились

По словам Маси Найема, в 10:15 в суд пришла телефонограмма о том, чтоб перенести заседание в связи с тем, что Крысин заболел

На заседание по делу об убийстве киевского журналиста Вячеслава Веремия обвиняемый Юрий Крысин и его защитник Андрей Калмыков не явились. Об этом сообщил в Facebook брат народного депутата Мустафы Найема, представитель юридической компании Миллер Маси Найем.

"Заседание началось с опозданием на 20 минут. Судьи Ященко М. А. (докладчик), Трясун Ю.Р.(судья), Новов С. О.(судья). Обвиняемый Крысин и его защитник в суд не явились. Есть прокуроры, есть Евгения Закревская и Виктория Дейнека", - отметил Найем.

Он добавил, что в 10:15 в суд пришла телефонограмма о том, чтобы перенести заседание в связи с тем, что Крысин заболел.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

"Защита и прокурор ходатайствуют о приводе Крысина в суд", - резюмировал Найем.

Координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова сообщила, что заседание отложили до 19 марта.

"Заседание отложено до 14:00 19 марта. Нацполиция должна осуществить привод Крысина в судебное заседание. Народ кричит "Убийцу за решетку". Мама Вячеслава Веремея просит неравнодушных прийти 19 марта", - отметила Решетилова в Facebook.

Мама погибшего журналиста Екатерина Веремий (фото - facebook.com/o.reshetylova)

Приговор Крысину прокуратура считает несправедливым, слишком мягким и собирается обжаловать, чтобы добиться лишения свободы Крысина на шесть лет.

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27 февраля Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве, после чего туда пришли неизвестные, облили ему голову зеленкой и подарили среди прочего мандарины и крысиный яд.

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22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

28 декабря Генпрокуратура обжаловала приговор. 1 марта 2018 года в апелляционном суде на улице Соломенской рассматривается дело Крысина.

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