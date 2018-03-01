Под Винницей фирма незаконно завладела зданием командного пункта
В Калиновке Винницкой области частное предприятие незаконно приватизировало здание, предназначавшееся для размещения запасного командного пункта гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным следствия, в 1995-1997 годах региональное отделение Фонда госимущества по Винницкой области провело приватизацию имущества одного из госпредприятий.
В итоге в собственности государства осталось помещение в Калиновке площадью 70 кв. м, которое предназначалось для размещения запасного командного пункта гражданской обороны и, соответственно, не подлежало приватизации.
Данное помещение было передано вновь созданному обществу для хранения.
"Однако в дальнейшем, подав в Калиновский горсовет недостоверные данные, субъект хозяйствования оформил за собой право частной собственности на указанное здание и на основании гражданско-правовых соглашений передал указанное имущество третьему лицу", - говорится в сообщении.
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Ввиду этого прокуратура направила в хозсуд Винницкой области иск об отмене решения горсовета и свидетельства о праве собственности субъекта хозяйствования на это помещение.
Также прокуратура требует вернуть государству данное недвижимое имущество.
28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозсуд вернул государству здание Гостиного двора в столице, поддержав позицию прокуратуры.
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