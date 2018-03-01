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Мариуполь и еще семь городов Донбасса остались без воды

01.03.2018 15:12
Подача воды в населенные пункты Донецкой области прекращена из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса
Мариуполь и еще семь городов Донбасса остались без воды
Фото: voda.dn.ua

Из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Источник LIGA.net в Мирнограде сообщил, что "в половине домов уже нет воды".

Кроме того, предприятие Вода Донбасса прекратило подачу воды в Новолуганское в связи с погодными условиями. Без воды остались 25 пятиэтажек. Произошел прорыв на водоводе Ду-200мм. Ремонтные работы запланированы на 2 марта.

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю прекращения огня в Донбассе ранее заявила, что пророссийские наемники могут оставить часть Донецкой области без воды в ближайшее время.

30 января 2018 года оккупированный Луганск остался без воды.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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