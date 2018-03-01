СБУ: Чиновник внутренней безопасности ГФС разоблачен на взятках

Спецслужба установила, что чиновник систематически получал деньги от коммерческих структур за беспрепятственное растаможивание товаров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятках чиновника внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Спецслужба установила, что чиновник систематически получал деньги от коммерческих структур за беспрепятственное растаможивание товаров. Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства чиновником ГФС $10 тыс от представителя одной из частных фирм.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в Киеве вблизи места работы при получении последней части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

23 февраля в СБУ заявляют, что разоблачили на взятке руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни.

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