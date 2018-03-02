В портах Крыма зафиксировано 20 грузовых кораблей-нарушителей

Все корабли в течение февраля 2018 года были под флагом страны-агрессора Российской Федерации

С 1 февраля по 1 марта 2018 года в порты временно оккупированного Крыма зафиксированы заходы 20 грузовых кораблей-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Все суда были под флагом Российской Федерации. В общем, этими судами было осуществлено 60 мероприятий в порты Севастополя и Керчи", - отметили в пресс-службе.

На рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, было зафиксировано 18 судов: 16 - страны-оккупанта РФ и по одному под флагами Объединенной Республики Танзании и Республики Мальты.

В пресс-службе напомнили, что заход судов под иностранными флагами в закрытых морских портах и терминалах, расположенных на территории Крыма и Севастополя является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины. Влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

28 февраля 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова забрать свои корабли из Крыма, но только вместе со всем полуостровом.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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