В оккупированном Донбассе пропали 500 человек - омбудсмен

Омбудсмен отметил, что сложно верифицировать место нахождения пропавших лиц во временно оккупированном Донбассе: происходят новые задержания

В настоящее время разыскиваются около 500 человек, пропали без вести и, возможно, удерживаются в ОРДЛО. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель уполномоченного ВР Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

По его словам, достаточно сложно верифицировать место нахождения пропавших лиц.

"Потому что там, в частности, происходят новые задержания. Кроме того, достаточно сложно верифицировать место нахождения тех или иных лиц. Я вам хочу сказать, что разыскиваются около 500 человек, которые неизвестно где находятся, пропали без вести и, возможно, удерживаются на неподконтрольной правительству Украины территории", - сказал Чаплыга.

Он добавил, что 12 человек удалось вернуть из Автономной Республики Крым.

"И - это отдельная тема. Всего 186 человек плюс этих 12 из АРК. Мы понимаем, что это капля в море, потому что там тысячи людей остались. И очень много у нас есть еще обращений, которые к нам поступают", - уточнил Чаплыга.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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