Четверо пограничников считаются пропавшими без вести - Слободян

В плену уже не находится ни один из служащих ГПСУ

Четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

"Сейчас ни один из пограничников не пребывает в плену. Неопределенной остается судьба еще четырех ребят, которые считаются пропавшими без вести", - написал он.

2 марта 2018 года на родину из страны-агрессора России вернулись двое незаконно задержанных и удерживавшихся там пограничника - Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь.

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