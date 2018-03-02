Оккупанты готовятся к учениям у линии соприкосновения - разведка
Оккупационное командование ВС РФ готовит проведение учений в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По данным разведки, цель учений - недопущение разведения сил и провоцирование украинских военнослужащих подразделений Объединенных сил к применению оружия.
"Во время учений планируется проведение стрельб из вооружения танков и БМП, а также занятия по вождению боевых машин в условиях, максимально приближенных к боевым", - сказано в сообщении ГУР.
28 февраля трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о том, что разведение сил и средств может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской.
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