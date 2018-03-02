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Не дождался: умер отец политзаключенного в России Сущенко

02.03.2018 15:52
78-летний Владимир Сущенко тяжело воспринял новость о задержании в России сына, и не дождался его освобождения
Не дождался: умер отец политзаключенного в России Сущенко
Роман Сущенко (фото - скриншот видео)

Сегодня, 2 марта, не дождавшись освобождения сына, умер 78-летний Владимир Сущенко - отец украинского политзаключенного Романа Сущенко. Об этом у себя в Facebook сообщила супруга незаконного удерживаемого в России журналиста Анжелика Сущенко.

"Не выдержало сердце", - уточнила она.

Информагентство Укринформ, в котором работал до задержания в Москве Роман Сущенко, отмечает, что Владимир Сущенко тяжело воспринял новость о сыне.

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Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла. 10 ноября 2017 года ФСБ завершила "расследование" дела политзаключенного. По словам российского адвоката Марка Фейгина, государство-оккупант собирается осудить Сущенко на 20 лет тюрьмы.

16 января 2018 года Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью в течение ближайшей недели.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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