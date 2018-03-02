В Киеве поймали наркоторговцев, работавших под прикрытием полиции

Всего задержали двоих наркоторговцев за незаконную торговлю наркотиков и работника полиции, которому платили за возможность "работать"

В Киеве правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые под "крышеванием" работника полиции занимались сбытом наркотических веществ. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Установлено, что распространитель наркотиков, а именно опия ацетилированного (так называемой ширки), в последние полгода ежемесячно платил правоохранителю дань за возможность беспрепятственно "работать" на территории Киева и Киевской области", - написал Лысенко.

Задержанный сообщил, что именно сегодня он должен уплатить денежные средства работнику полиции, рассказали в ГПУ.

"1 марта вечером в ходе спецоперации на получении очередного "транша" был задержан оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Киевской области, который и способствовал "крышевание" наркобизнеса. Во время задержания 28-летний старший лейтенант начал сопротивляться представителям оперативных спецслужб и пытался скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, разбив автомобили, которыми были перекрыты пути "ухода", - рассказал спикер.

Всего задержали двоих наркоторговцев по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 307 УК (незаконное изготовление и продажа наркотиков) Украины и работника полиции - по ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

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