В Кувейт хотели отправить контрабандой 92 кг амфетамина - Лысенко

Контрабандисты расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки для дальнейшей контрабанды в Кувейт

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт против двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ, а также в попытке их контрабанды. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.



В Одесской области сотрудниками прокуратуры и СБУ в области, а также Южного регионального управления Госпогранслужбы были обнаружены 92 кг контрабандного амфетамина, который должны были отправить в Кувейт. Контрабандисты были задержаны.



"Правоохранители выяснили, что дельцы в течение 2017 снимали в аренду гаражное помещение в пгт Таирово, где хранили в особо крупных размерах психотропное вещество - амфетамин... Мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики", - говорится в сообщении.

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