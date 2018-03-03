Под Радой полиция задержала почти 40 человек

По словам Крищенко, задержанных доставляют в Печерский райотдел, двоих скорая забрала в больницу.Со стороны полиции пострадали три человека

Во время штурма палаточного городка под Радой были задержаны 39 человек. Об этом сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко, передает корреспондент LIGA.net.

Крищенко заявил, что сегодняшний штурм проводился на основании двух судебных решений об осмотре этой территории от ул. Грушевского до смотровой площадки и об обыске в палатках.

"Заранее были извещены все жители палаточного городка, следователь огласил постановление, но они начали зажигать шины и спецподразделения обеспечили работу следственно-оперативных групп", - подчеркнул глава киевской полиции.

По его словам, задержанных доставляют в Печерский райотдел, двоих скорая забрала в больницу.

"По телесным повреждениям информацию получим позже", - добавил Крищенко.

По его данным, со стороны полиции пострадали три человека.

Крищенко отметил, что в палаточном городке были обнаружены гранаты и несколько единиц огнестрельного оружия.

По словам начальника полиции, следственные действия в палаточном городке проводятся по двум уголовным производствам: по попытке захвата Жовтневого дворца и по событиям 27 февраля, когда пострадали несколько сотрудников полиции в результате столкновений.

"Конституция говорит, что люди могут собираться мирно и проводить акции, тогда мы их называем активистами. Но я могу навскидку сказать, что больше 50 человек за эти месяцы попали в больницы от их действий. Если это мирные митингующие, значит, я чего-то не понимаю", - отметил Крищенко.

27 февраля 2018 года под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, травмы различной степени тяжести получили 14 полицейских.

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