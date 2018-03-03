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Ликвидацию палаточного городка под Радой завершат сегодня

03.03.2018 13:18
С территории, где был расположен палаточный городок протестующих, коммунальные службы вывезли уже около шести грузовых машин мусора
Ликвидацию палаточного городка под Радой завершат сегодня

Возле Верховной Рады продолжается ликвидация палаточного городка. Полиция и Нацгвардия оцепили территорию вокруг парламента со всех сторон.

Как сообщили корреспонденту LIGA.net представители полиции, работы планируют закончить сегодня и был отдан приказ ускорить ликвидацию палаток. Возле подходов к Раде собрались немногочисленные протестующие (несколько десятков).

С территории коммунальные службы вывезли уже около шести грузовых машин мусора.

3 марта 2018 года полиция начала разбирать палаточный городок под Радой. На территорию палаточного городка въехали трактора и в них загрузили остатки палаток, доски и все то, что осталось от вещей протестующих.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщил, что в палаточном городке были обнаружены гранаты и несколько единиц огнестрельного оружия.

Смотрите также: Задержания под Верховной Радой, есть пострадавшие: видео

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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