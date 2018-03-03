Херсонскому экс-чиновнику грозит тюрьма за работу на боевиков

В 2015-2017 годах обвиняемый "работал" в фейковом "министерстве строительства и ЖКХ" террористической организации ДНР, сообщили в прокуратуре

Херсонскому экс-чиновнику грозит тюремный срок по обвинению в участии в террористической организации ДНР, подконтрольной Кремлю. Обвинительное заключение против гражданина уже передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Отмечается, что в 2011-2014 годах пособник боевиков занимал руководящие должности в Херсонской облгосадминистрации и Херсонском горсовете.

По данным следствия, в марте 2015 - июне 2017 годов обвиняемый был у террористов "директором" так называемого департамента жилищной политики и административной деятельности фейкового "министерства строительства и ЖКХ".

Прокуратура обвиняет экс-чиновника в том, что он, находясь во временно оккупированных Донецке, Крестовке (бывшее Кировское), Дебальцево, Зугрэсе, Енакиево Донецкой области, действуя умышленно, "участвовал в террористической организации ДНР и способствовал ее деятельности".

Читайте также: Опыт трибунала по Югославии поможет наказать боевиков - Веспи

Действия фигуранта дела квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или организации), возможное наказание - от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Фамилию экс-чиновника в прокуратуре не называют. Где именно сейчас находится обвиняемый - не сообщается.

В феврале 2018 года в Луганской области было объявлено о подозрении четырем судьям, которые предали Украину и вошли в состав террористических организаций на временно оккупированной части Донбасса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.