В Донецке взорвали автомобиль: есть пострадавший

По информации источников LIGA.net, в результате взрыва машины травмы различной степени тяжести получил мужчина

Сегодня в центре временно оккупированного Донецка произошел взрыв во дворе жилых домов. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.

"Слышала звук в центре города, в квартире знакомой разбились стекла в окнах, скорая и машины МЧС туда поехали", - отметил LIGA.net собеседник, добавив, что в городе сейчас очень сильный мороз.

Другой источник добавил, что взорвался автомобиль в Ворошиловском районе Донецка.

"Пострадал мужчина, водитель машины, его забрала скорая", - добавил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

1 февраля 2018 года в Донецке обстреляли здание "министерства обороны ДНР".

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