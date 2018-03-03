В Донецке взорвали автомобиль: есть пострадавший
Сегодня в центре временно оккупированного Донецка произошел взрыв во дворе жилых домов. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.
"Слышала звук в центре города, в квартире знакомой разбились стекла в окнах, скорая и машины МЧС туда поехали", - отметил LIGA.net собеседник, добавив, что в городе сейчас очень сильный мороз.
Другой источник добавил, что взорвался автомобиль в Ворошиловском районе Донецка.
"Пострадал мужчина, водитель машины, его забрала скорая", - добавил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.
1 февраля 2018 года в Донецке обстреляли здание "министерства обороны ДНР".
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