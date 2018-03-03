СМИ сообщают о трех пострадавших журналистах под Радой: видео
Во время сегодняшнего разгона протестующих под Верховной Радой пострадали, как минимум, три журналиста. Об этом сообщает Институт массовой информации (ИМИ), а также сами журналисты на своих страницах в Facebook.
Речь идет о Сергее Нужненко (Радио Свобода), Богдане Кутепове (Hromadske) и Владиславе Красинском (Insider).
Радио Свобода сообщило, что сотрудник полиции применил газовый баллончик против Нужненко.
По словам журналиста, он в этот момент вел фото- и видеосъемку. Как пишет издание, во время съемки он держал удостоверение журналиста перед собой. Камера была направлена в сторону палаток протестующих. Полицейский подошел к Нужненко со спины и применил против него газовый баллончик.
По информации ИМИ, журналист после инцидента вызвал полицию и скорую.
Богдан Кутепов на своей странице в Facebook написал, что один из правоохранителей после того, как он представился, толкнул его ногой и нецензурно выругался.
Фото: facebook.com/kutiepov
Влад Красинский утверждает, что против него полицейские также применили силу. Об этом он также написал на своей странице в Facebook.
"Коп видит, что я стою на тротуаре, на мне висит удостоверения, в руках камера и телефон - "вы кто такой и что здесь делаете?". Затем хватается за газовый баллон, тычет им в лицо, в результате с коллегой просто выносят меня щитом к баррикаде", - написал Красинский.
На видео этот эпизод начинается с 7:48.
Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко призвал пострадавших журналистов писать жалобы в полицию и прокуратуру, а на будущее не пытаться быть в рядах правоохранителей во время подобных столкновений и максимально идентифицировать себя как представителей СМИ. Об этом он сообщил изданию Детектор медиа.
3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.
В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.
Также пострадали еще семеро полицейских.
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