Полиция отпустила задержанных сегодня под Радой - офис омбудсмена

Представитель омбудсмена отметил, что предварительный анализ событий свидетельствует о ряде нарушений со стороны правоохранителей

Полиция отпустила всех задержанных в ходе столкновений под Верховной Радой участников протестов. Об этом сообщил руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко агентству Укринформ.

"Всех людей сейчас отпустили. Одному лицу предъявлено подозрение по факту событий еще от 27 февраля. Остальные были опрошены в качестве свидетелей и отпущены. Часть уехала для получения медицинской помощи и фиксации телесных повреждений в больницы", - сообщил он.

Крикливенко также отметил, что по факту столкновений под Радой офис омбудсмена готовит официальное заявление.

"Сейчас мы заканчиваем обрабатывать материалы, и реакция в виде официальных запросов и писем будет, скорее всего, в понедельник. Мы буквально каждые 15 минут получаем обновленную информацию - в каком процессуальном статусе задержаны, каково состояние здоровья людей - тогда уже будем анализировать полученную информацию ", - отметил он.

Как отметил представитель омбудсмена, предварительный анализ событий свидетельствует о ряде нарушений со стороны правоохранителей и возникает много вопросов относительно их действий.

Тема дня: Зачем собирали и как разгоняли протестующих под Радой

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка протестующих, который был разбит в октябре 2017-го. Между жителями городка и полицейскими произошли столкновения, в результате которых правоохранители задержали более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У пострадавших - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Во время ликвидации палаточного городка пострадали также семеро правоохранителей и по крайней мере трое журналистов.

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