Возможное препятствование журналисту под Радой: открыто дело
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Так, по словам представителя прессы, находясь под зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского и осуществляя видеосъемку утренних событий, к нему со спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применил спецсредство", - сказано в сообщении.
С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК.
Проведение досудебного расследования поручено следователям СО ГУСБУ в Киеве и Киевской области.
Во время сегодняшнего разгона протестующих под Верховной Радой пострадали, как минимум, три журналиста.
По словам Нужненко, полицейский применил против него газовый баллончик. Он в этот момент вел фото- и видеосъемку.
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