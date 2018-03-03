Возможное препятствование журналисту под Радой: открыто дело

По словам Сергея Нужненко, полицейский применил против него газовый баллончик. Он в этот момент вел фото- и видеосъемку

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Так, по словам представителя прессы, находясь под зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского и осуществляя видеосъемку утренних событий, к нему со спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применил спецсредство", - сказано в сообщении.

С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК.

Проведение досудебного расследования поручено следователям СО ГУСБУ в Киеве и Киевской области.

Во время сегодняшнего разгона протестующих под Верховной Радой пострадали, как минимум, три журналиста.

По словам Нужненко, полицейский применил против него газовый баллончик. Он в этот момент вел фото- и видеосъемку.

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