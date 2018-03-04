В Донбассе обнаружили мину российского производства: фото

Из тайника в Бахмутском районе оперативники изъяли российскую противопехотную мину ПМН-2, запрещенную международными законодательными актами

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции два тайника с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Из подземного тайника в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами", - отметили в пресс-службе.





Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, 12 гранат Ф-1 и РГД-5. У жительницы этого же района сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.

В течение февраля текущего года сотрудники СБУ из девяти выявленных схронов изъяли пять единиц стрелкового оружия, около ста гранат, около трехсот крупнокалиберных выстрелов, восемьдесят восемь осколочно-фугасных мин, противопехотная мина ПМН-2, восемь танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано девятнадцать уголовных производств.

22 cентября 2017 года сотрудники СБУ совместно с военными обнаружили в Донбассе оружие российского производства.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.