В Донбассе обнаружили мину российского производства: фото
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции два тайника с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Из подземного тайника в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами", - отметили в пресс-службе.
Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, 12 гранат Ф-1 и РГД-5. У жительницы этого же района сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.
В течение февраля текущего года сотрудники СБУ из девяти выявленных схронов изъяли пять единиц стрелкового оружия, около ста гранат, около трехсот крупнокалиберных выстрелов, восемьдесят восемь осколочно-фугасных мин, противопехотная мина ПМН-2, восемь танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.
По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано девятнадцать уголовных производств.
22 cентября 2017 года сотрудники СБУ совместно с военными обнаружили в Донбассе оружие российского производства.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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